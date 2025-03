Nazionale mountain bike, parla il ct Celestino: "I risultati dello scorso anno ci danno la carica"

“Ti rispondo dal punto di vista degli atleti in ottica Nazionale e ti posso dire che il livello è ottimo. Abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze che hanno mostrato di essere molto competitivi. Luca Braidot è nel pieno della maturità agonistica e ha ancora diversi anni di attività di alto livello. Accanto alla sua esperienza ci sono due giovani nei quali io credo molto. Simone Avondetto, che possiamo considerare una certezza: il suo titolo europeo ha dato tanto entusiasmo a tutto il movimento. Ha ancora margini di crescita e una qualità che non tutti posseggono: quando si lotta per qualcosa di importante lui si fa trovare pronto. L’altro è Juri Zanotti, che sta crescendo benissimo. Un aspetto positivo che mi piace ricordare è che da quest’anno i tre correranno nello stesso team. Questo permetterà a ognuno di crescere ancora nel confronto con i compagni di colori. Accanto a loro, poi, ci sono anche altri giovani che in questi tre anni sicuramente si metteranno in evidenza. Per quanto riguarda il settore femminile, Chiara Teocchi (per lei un buon piazzamento alle Olimpiadi) e Martina Berta (bronzo ai Mondiali), anche se ancora giovani, rappresentano una certezza. Dietro di loro vedo crescere bene atlete come Giada Specia e Valentina Corvi: quest’ultima, lo scorso anno, alla prima stagione con le Under 23, ha tenuto testa alle avversarie, anche molto più strutturate di lei. A loro aggiungerei anche Greta Seiwald, la cui esperienza è fondamentale anche per accompagnare la maturazione complessiva del gruppo azzurro. La stagione si preannuncia lunga e impegnativa. A fianco a me avrò sempre lo stesso gruppo di lavoro, a cominciare da Nadia De Negri, con la quale ormai vi è una divisione dei compiti automatica e una perfetta sinergia. Nicola Casadei continuerà ad aiutarmi nella prova percorso con gli atleti, così come tutto lo staff di meccanici e massaggiatori con i quali lavoro da anni e che sono fondamentali per mettere il gruppo nelle condizioni di lavorare con tranquillità. Per quanto riguarda i criteri di selezione per i due appuntamenti fondamentali, ovvero Mondiali ed Europei, valuterò strada facendo, a ridosso delle gare, quali sono gli atleti in condizione e opererò le mie scelte. È stato il metodo utilizzato in questi anni e gli atleti di interesse nazionale sanno già da ora quando devono farsi trovare pronti per conquistare la Maglia Azzurra.”