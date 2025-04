Nadal: "Il tennis non mi manca"

Il tennis "non mi manca, mi manca zero", "non perchè sia stanco o abbia litigato con il tennis", "per niente", ho concluso la mia carriera "contento", "se avessi potuto avrei continuato a giocare perchè mi appassiona" ma "quando uno si rende conto" che non può più farcela "tenta di chiudere la tappa e io l'ho chiusa", "ho preso tempo" nel decidere se ritirarmi, "per essere convinto che fosse la decisione adeguata". Lo ha detto Rafael Nadal in conferenza stampa ai Laureus World Sports Awards 2025, gli Oscar dello Sport, dove ha ricevuto il premio di 'Laureus Sporting Icon'. "Quello che ho fatto è stato darmi il tempo di cui avevo bisogno per capire se avevo ancora l'opportunità di competere al livello che mi motivava, e quando ho capito che il mio corpo" non ce l'avrebbe fatta "ho preso la decisione di smettere", ha spiegato Nadal. "Non mi manca il tennis perché ho concluso" la mia carriera con "tranquillità", ha aggiunto.