Motonautica: Tommy One batte record offshore Napoli-Capri

Maurizio Schepici, pilota di Fiumicino, e Vincenzo Capuano, a bordo di "Tommy One", hanno migliorato il record mondiale di Motonautica offshore sulla tratta Napoli - Capri, coprendo un percorso di circa 16 miglia nautiche nel tempo di 11 minuti e 58 secondi. Il record precedente apparteneva sempre a Schepici, con un tempo di 12 minuti e 55secondi con una velocità media di 90 nodi. "Voglio congratularmi con Maurizio Schepici, nostro concittadino e campione di motonautica che a bordo del suo Tommy One, ha compiuto un'altra impresa nelle acque del Mediterraneo: il record mondiale offshore sulla tratta Napoli Capri - afferma il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini - Un risultato che conferma ancora una volta il talento e la determinazione di un uomo che ha saputo unire tecnica, velocità e rispetto per il mare, portando in alto il nome di Fiumicino nel mondo dello sport e dell'innovazione". "Tommy One" e' un'imbarcazione di quattordici metri capolavoro della potenza e della tecnica tricolore, spinto da 2 motori Seatek da oltre 900 cv ciascuno.