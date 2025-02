Motomondiale, nuove gomme Pirelli per i test Moto3 e Moto2

“I test ufficiali di Jerez fanno seguito a quelli privati della scorsa settimana a Portimão in cui, in entrambe le classi, sono stati battuti i giri record della pista, con miglioramenti superiori agli 8 decimi in Moto3 e di circa 3 decimi in Moto2. Già in Portogallo team e piloti di Moto2 hanno potuto provare una delle novità di quest’anno, ovvero il nuovo cerchio anteriore con canale più stretto, che da 3,75’’ è passato a 3,5 pollici. Ci aspettiamo che questo cambio porti un vantaggio in termini di maneggevolezza, soprattutto in ingresso curva e a livello di agilità nei cambi di direzione. Altra novità di rilievo per i piloti di Moto2 sarà l’introduzione della supersoft SCX che, come tutte le nostre soluzioni, è un pneumatico regolarmente in vendita sul mercato: questo significa che qualche team potrebbe già averla provata privatamente ma questa è la prima volta che noi la mettiamo ufficialmente in allocazione. Si tratta di una gomma ancora più morbida della SC0 che l’anno scorso era l’opzione più morbida in allocazione. La nostra intenzione è quella di metterla a disposizione dei piloti per la stagione 2025 affiancandola alla soft SC0 e/o alla medium SC1 solo per i circuiti dove, per tipologia di asfalto e temperature, potrebbe essere una scelta efficace. Infine, in Moto3, visti gli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno, abbiamo deciso di confermare le soluzioni 2024 introducendo, come già presente in Moto2, una pressione minima da regolamento per il pneumatico posteriore, fissata a 1,50 bar, per garantire una resa prestazionale ottimale dei pneumatici”, ha detto il direttore racing moto, Giorgio Barbier.