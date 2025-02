MotoGP, supporto medico dedicato per Aprilia

Lifenet Healthcare e Aprilia Racing continuano a correre insieme. Per il terzo anno consecutivo, il team ufficiale della Casa di Noale sarà l’unico in MotoGP a contare su un supporto medico dedicato, grazie alla partnership rinnovata con il gruppo sanitario Lifenet Healthcare. Con un network di 14 strutture ospedaliere e ambulatoriali distribuite in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, Lifenet Healthcare è il più dinamico gruppo sanitario italiano. Questa collaborazione esclusiva garantisce al team Aprilia Racing un supporto medico altamente specializzato durante tutte le settimane di gara del mondiale. Medici e fisioterapisti Lifenet saranno ancora al fianco di piloti, tecnici, meccanici, ingegneri e personale di supporto, fornendo assistenza sanitaria completa: dalla prevenzione al monitoraggio della salute, fino a diagnosi e terapie mirate.