MotoGP Australia: per Martin frattura del radio, non sarà in gara

Jorge Martin salterà il Gran Premio di Australia classe MotoGp. A seguito di una caduta all'ottavo giro della Sprint Race lo spagnolo è stato dichiarato non idoneo a partecipare alla gara di domenica a Phillip Island. Lo comunica la Aprilia. Martin è stato portato al centro medico del circuito dopo l'incidente e le radiografie hanno rivelato, informa il team, "una frattura del radio e una sospetta frattura dell'ulna all'estremità distale, ovvero una frattura confermata di una delle due ossa dell'avambraccio vicino al polso, con una seconda frattura sospetta anche all'altro osso dell'avambraccio". Il pilota si sottoporrà a ulteriori esami per giungere a una valutazione definitiva delle sue condizioni, ma è già stato dichiarato non idoneo a partecipare alla gara.