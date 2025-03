MotoGp, Martin: "Non correrò nemmeno a Austin, vediamo in Qatar"

Continua il calvario di Jorge Martin. Lo spagnolo campione del mondo in carica della MotoGp, fresco nuovo pilota Aprilia, è ai box da inizio stagione a causa della frattura del radio: ha già dovuto saltare la prima gara della stagione e aveva già annunciato la sua assenza anche in Argentina per il secondo Gp della stagione. Ora il pilota ha annunciato che non ci sarà nemmeno negli Stati Uniti: "Sicuramente sto soffrendo, non è il mio momento migliore. Sto facendo fatica a velocizzare il recupero, non sto recuperando come vorrei. Mi piacerebbe essere ad Austin ma non ci sarò, salterò anche il prossimo GP. Non so se potrò essere in Qatar, è ancora troppo presto per dirlo. Vorrei fare un po' di test prima di tornare in gara perché non mi sento ancora al massimo. Rivola sta lavorando per questo e vedremo se sarà possibile".