MotoGp, Marc Marquez: "In Australia per stare il più vicino possibile ai 37 punti"

22 Ott 2026 - 11:06
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"Vengo in Australia per stare il più vicino possibile ai 37 punti". Parola di Marc Marquez in vista del Gp a Philip Island dove si giocherà importanti chance in chiave titolo MotoGp contro le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Lo spagnolo punta quindi al massimo del risultato per proseguire nel percorso positivo che ha portato alla lunga rimonta degli ultimi mesi.  

"Sarà un weekend interessante. Innanzitutto per le previsioni meteo, e poi perché il circuito mi piace - ha spiegato il pilota della Ducati - Mi concentrerò giorno per giorno. Qui, l'instabilità del tempo rende tutto più complicato per i piloti". "Nelle cinque gare che restano cercherò di sommare più punti di Martin in ciascuna di esse. Questa è l'intenzione fin da giovedì", ha chiarito Marquez, che insegue il suo decimo mondiale. 

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