MotoGp, Marc Marquez: "In Australia per stare il più vicino possibile ai 37 punti"

"Sarà un weekend interessante. Innanzitutto per le previsioni meteo, e poi perché il circuito mi piace - ha spiegato il pilota della Ducati - Mi concentrerò giorno per giorno. Qui, l'instabilità del tempo rende tutto più complicato per i piloti". "Nelle cinque gare che restano cercherò di sommare più punti di Martin in ciascuna di esse. Questa è l'intenzione fin da giovedì", ha chiarito Marquez, che insegue il suo decimo mondiale.