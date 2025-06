Moto, in 30mila in Croazia per European H.O.G. Rally Harley-Davidson

Oltre 30mila persone hanno partecipato al 31 H.O.G. Rally a Medulin, in Croazia. Il rally ha offerto concerti gratuiti dal vivo, demo ride dei modelli Harley-Davidson 2025, una vivace zona expo e Harley Village. Uno dei momenti salienti del weekend è stata l'iconica parata Harley-Davidson, che è partita dalla storica città di Pola per raggiungere trionfalmente la costa fino a Medulin. All'evento hanno partecipato oltre 2.500 motociclisti, acclamati da migliaia di spettatori lungo il percorso panoramico. Il Custom Bike Show, sponsorizzato da Metzeler, si è svolto nell'antico anfiteatro romano di Pola, uno degli edifici meglio conservati al mondo nel suo genere. Questa sede scenografica ha creato uno sfondo spettacolare per una celebrazione dell'individualità e della creatività, con oltre 45 custom builder che hanno esposto le loro incredibili creazioni in un luogo ricco di storia. Presente anche Bill Davidson, pronipote del cofondatore dell'azienda William A. Davidson, che ha aggiunto un tocco personale e storico a un'occasione già straordinaria. Il premio Best in Show, così come la vittoria nella categoria Radical Custom, è andato a Mirko Perugini, dall'Italia, con una motocicletta ispirata allo stile classico con il motore Harley-Davidson Flathead V-Twin come cuore pulsante. Il premio Metzeler People's Choice è stato assegnato a Britta Feldwisch, dalla Germania, nota come la 'Pink Lady', per una Sportster 1200 dipinta in un rosa glitterato esagerato, mentre il Metzeler Judges' Choice è andato a Roberto Pellegrino, dall'Italia, che ha vinto anche la categoria Sport. Presente anche la leggenda della Dakar Joan Pedrero, che ha aggiunto una nuova dimensione al rally partecipando ai Pan America off-road tour experience, mettendo in mostra la potenza e versatilità off-road della Harley-Davidson Pan America™ 1250. Pedrero, che ha partecipato alla Africa Eco Race 2025 in sella a una Pan America 1250 di serie, ha offerto ai partecipanti un assaggio delle reali capacità di questa adventure bike. Il rally ha inoltre proposto spettacolari esposizioni motociclistiche con i più recenti modelli Harley-Davidson 2025 nella H-D Expo. Al centro della scena la Gray Ghost, la recente Fat Boy della Icons Collection. A completare il tributo, una speciale esposizione heritage dedicata alla leggendaria stirpe della Fat Boy, con modelli Softail provenienti da diverse decadi. Kolja Rebstock, Senior Vice President per i mercati internazionali, ha dichiarato: "I raduni H.O.G. sono il cuore di ciò che rende la nostra comunità così speciale, unendo motociclisti che condividono la passione per la libertà, l'amicizia e la strada aperta. Il rally 2025 a Medulin è stata una fantastica celebrazione di quello spirito, e siamo incredibilmente grati a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, dai nostri membri H.O.G. ai partner e sponsor locali, fino agli entusiasti motociclisti che ci hanno raggiunto da tutta Europa. Guardando al 2026 a Cascais, in Portogallo, siamo entusiasti di continuare a creare esperienze indimenticabili e rafforzare i legami che uniscono la nostra famiglia Harley-Davidson".