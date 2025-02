Jorge Martin ha riportato "la frattura alla mano destra e fratture al piede sinistro. È stato sottoposto a TAC e RMN, entrambe negative per lesioni". Lo rende noto la MotoGp, spiegando che il pilota spagnolo dell'Aprilia "resterà in ospedale per la notte e domani tornerà in Europa per sottoporsi a un intervento chirurgico alla mano destra e al piede sinistro".