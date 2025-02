MotoGP, Dainese safety partner del VR46 Racing Team

Il Gruppo Dainese sigla una nuova, importante collaborazione con VR46 Racing Team per la MotoGP nella stagione che sta per iniziare. I piloti Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli vestiranno tute ed equipaggiamento protettivo Dainese e casco AGV (solo Franco Morbidelli) per tutta la stagione 2025 beneficiando della tecnologia all’avanguardia e della protezione Dainese per competere al massimo livello, in tutta sicurezza.