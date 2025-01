MotoGP, il cupolino WRS da Luna Rossa alla Ducati di Bagnaia e Marquez

WRS, eccellenza italiana nella produzione di cupolini per moto, annuncia una nuova collaborazione con Ducati Corse. Dal 2025, l’azienda di Cattolica sarà Partner Tecnico del Ducati Lenovo Team e fornirà cupolini progettati per le moto di Pecco Bagnaia e Marc Marquez, che prenderanno parte al Campionato MotoGP 2025. Grazie a un’approfondita conoscenza del settore e a una tecnologia all’avanguardia, ogni cupolino sarà personalizzato per rispondere alle esigenze specifiche dei piloti, assicurando prestazioni ottimali in termini di aerodinamica, visibilità e resistenza. Dopo aver festeggiato un 2024 da record con la vittoria dei Titoli Mondiali in tutte le categorie della MotoGP (in Moto3 con David Alonso, in Moto2 con Ai Ogura e in MotoGP con Jorge Martin e la Ducati Prima Pramac), nel WorldSBK (con la BMW di Toprak Razgatlioglu), e dopo aver debuttato nell’America’s Cup di vela con un innovativo cupolino realizzato per Luna Rossa Prada Pirelli, WRS inizia la nuova stagione una nuova sfida, sempre “in rosso”.