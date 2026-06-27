MotoGP, Bezzecchi: "Soddisfatto a metà, ma prendere la paga da altre Aprilia..."

Marco Bezzecchi ha mancato il podio nella Sprint di Assen, ma è riuscito a finire davanti a tutti i suoi diretti avversari nella corsa al titolo della MotoGP. "Sono soddisfatto a metà, vorrei sempre fare meglio. Allo stesso modo nella Sprint ultimamente sto faticando, non mi sento mai a mio agio con la gomma nuova, finché non cala non riesco a esprimermi meglio, gli altri mi passano e vanno via. Ho ripreso poi Jorge, abbiamo fatto bagarre, andandogli davanti mi sono divertito di più, altrimenti sarebbe stato diverso. Speriamo domani con la media di fare un altro passo. Le Trackhouse hanno la nostra stessa moto, cambia solo il colore", ha detto a Sky il leader della classifica mondiale.
"Riconciliato con le Sprint? Sarebbe meglio vincere ma è stata buona, in mezzo alle difficoltà. Un quarto posto sudato come una vittoria per come mi sentivo ai primi giri. Fino ad ora è stato un buon weekend, sono stato sempre abbastanza competitivo. Oggi vicino al podio anche se non è il podio, ci vuole un ultimo sprint per cercare di fare meglio domani. Raul? Si, sono due giorni che va davvero forte, anche Ogura, Diggia e Jorge. Raul i primi giri è stato incisivo, cosa che ha fatto anche al Mugello dove nei primi giri ha vinto li la gara. Abbiamo la possibilità di vedere cosa fa, è una bega prendere la paga ma possiamo vedere cosa fa per migliorare", ha aggiunto.