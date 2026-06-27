MotoGP, Bezzecchi: "Soddisfatto a metà, ma prendere la paga da altre Aprilia..."

"Riconciliato con le Sprint? Sarebbe meglio vincere ma è stata buona, in mezzo alle difficoltà. Un quarto posto sudato come una vittoria per come mi sentivo ai primi giri. Fino ad ora è stato un buon weekend, sono stato sempre abbastanza competitivo. Oggi vicino al podio anche se non è il podio, ci vuole un ultimo sprint per cercare di fare meglio domani. Raul? Si, sono due giorni che va davvero forte, anche Ogura, Diggia e Jorge. Raul i primi giri è stato incisivo, cosa che ha fatto anche al Mugello dove nei primi giri ha vinto li la gara. Abbiamo la possibilità di vedere cosa fa, è una bega prendere la paga ma possiamo vedere cosa fa per migliorare", ha aggiunto.