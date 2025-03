MotoGP, al Mugello torna la Tribuna Ducati

Il weekend di sabato 21 e domenica 22 giugno 2025 per gli appassionati di motociclismo è sinonimo di Gran Premio d’Italia MotoGP. L’appuntamento del Mugello, oltre a essere uno dei più suggestivi del calendario, è reso ancora più imperdibile dalle emozioni della Tribuna Ducati, che ogni anno rappresenta il punto di incontro perfetto dei Ducatisti per vivere la passione per le Rosse di Borgo Panigale e sostenere i propri eroi, immersi nell’adrenalina della MotoGP. Per l’edizione 2025 del Gran Premio d’Italia lo spettacolo della Tribuna Ducati è doppio, con la struttura allestita alla curva del Correntaio e un settore dedicato della Tribuna Centrale Bronze, proprio in corrispondenza del celebre rettilineo del circuito toscano. Entrambe le posizioni godono di una visuale privilegiata sulla pista, consentendo agli appassionati di assistere ad azioni di sorpasso spettacolari e di non perdere nemmeno un istante del weekend di gara grazie alla presenza di maxischermi. Per tutti i tifosi che acquistano il biglietto sono garantiti una serie di servizi e benefit esclusivi per vivere un’esperienza indimenticabile, come la comodità dei parcheggi riservati sia per moto che per auto* e il servizio di guardaroba per l’abbigliamento tecnico. Inoltre, gli appassionati riceveranno in omaggio il "Kit del tifoso" e avranno accesso libero alla tribuna in ogni momento.