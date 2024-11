MOTOCICLISMO, TORNA IL TROFEO PRO HONDA CBR600RR CUP

Dopo anni di attesa torna in Italia il trofeo che ha fatto crescere e divertire tanti piloti. Si chiama Pro Honda CBR600RR Cup by Improve e si disputa con una formula tutta nuova, con la base tecnica della straordinaria CBR600RR HRC. Il ritorno sul mercato della CBR600RR ha scatenato l’entusiasmo degli appassionati ed ora la leggendaria 4 cilindri Honda è di nuovo pronta a soddisfare la voglia di competere in pista di tutti i piloti che vogliono correre con una vera Supersport. I grandi protagonisti del trofeo saranno proprio loro, i piloti, perché potranno confrontarsi in una competizione che vede tutti a bordo della stessa identica moto, con le stesse specifiche tecniche, a fronte di costi di gestione contenuti, per una formula pensata per far risaltare le doti del pilota.

Il regolamento sviluppato per il trofeo è molto semplice, e non lascia spazio a particolari e costose preparazioni della moto, ma al tempo stesso lascia la libertà di personalizzare parametri oggi molto importanti nelle corse, come la risposta dell’acceleratore, il freno motore ed altro. Con questo regolamento, tutti i piloti, avendo la stessa base tecnica, potranno dimostrare il loro valore e la loro sensibilità nella messa a punto della moto. Una valida vetrina per dimostrare ai Team le proprie qualità. Per le gomme il fornitore unico è Dunlop ed è prevista una limitazione del numero di pneumatici utilizzabili, per calmierare i costi ed equiparare le prestazioni. Il Pro Honda CBR600RR Cup by Improve si svilupperà nelle date del CIV 2025 su 5 gare di cui una doppia. Le moto disponibili sono 30 e verranno consegnate già “pronto gara”, complete di tutto il kit previsto, con cavalletto anteriore e posteriore.