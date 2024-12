Motociclismo, Rovelli vince il Premio Fair Play di Motomorphosis

L’associazione culturale Motomorphosis, presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma (un ateneo che offre agli studenti un'esperienza formativa finalizzata alla propria crescita culturale, professionale e umana) in occasione dell’evento che chiude la stagione formativa 2024, ha assegnato il “Premio Fair Play” a Filippo Rovelli, pilota del National Trophy 1000. Filippo è stato premiato per aver dimostrato non solo sportività e fair play, ma rispetto e sentimento nei confronti di Luca Salvadori, suo amico ed avversario, mancato durante una delle ultime gare del campionato National Trophy 1000 che comandava. Non correndo le ultime gare Filippo ha così permesso di onorare e realizzare il sogno stesso di Luca: vincere il Campionato. Il Premio Fair Play, riconoscimento ideato dall’Associazione Culturale nel 2023 e che ha visto come primo vincitore Axel Bassani, è un premio volto a premiare personaggi pubblici, che, nell’arco dell’anno, si sono distinti per gesti educativi d’altruismo, di rispetto delle regole o di condivisione. Il premio è stato assegnato da Andrea C.C. Ducati – Presidente e Fondatore Motomorphosis davanti a oltre 1.500 ragazzi e ragazzi del campus presenti all’incontro. “È stato un evento molto bello, educativo e divertente e ringrazio Motomorphosis per avermi coinvolto e per avermi assegnato il Premio Fair Play” – ha dichiarato Filippo Rovelli – “Sono davvero onorato di aver ricevuto questo premio che ci ha permesso di ricordare Luca, un amico e avversario che ha appassionato, tramite i suoi video, tantissimi giovani al mondo del motociclismo. Ho avuto la fortuna di conoscerlo ed era una persona d’oro, ci divertivamo sempre insieme. Ringrazio ancora Motomorphosis per il premio e per aver ricordato e onorato Luca”.