Motociclismo, Nolan al TT con sei piloti tra cui Herbertson, Jordan e Bonetti

“Il TT è una sfida con sé stessi. Sono le due settimane più belle della tua vita, da vivere al limite. Non puoi correre al Mountain dicendo che non hai paura, è una sciocchezza. Devi aver paura, per battere la tua paura - racconta Paul Jordan - . Correre in moto lungo quelle strade è come una scommessa, un tiro di dadi. Sai che stai vivendo qualcosa di incredibile. La parte più emozionante per me è quello in uscita da Ramsay, è un tratto davvero magico, in salita e panoramico. Non vedo l'ora di correre con il mio Nolan X804. La sua grafica riprende quella che utilizzavo quando correvo nel Campionato Britannico. All'epoca il mio compagno di squadra dipingeva caschi e mi aveva disegnato una stella rosa sul lato. Nel tempo sono rimasto fedele a quella grafica, ma volevo qualcosa che mi distinguesse, così per il colore del casco ho scelto il giallo”.