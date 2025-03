Motociclismo: l'Italia torna all'X-Trial delle Nazioni

Il primo appuntamento dell'anno per le competizioni internazionali a squadre nazionali sarà l'X-Trial delle Nazioni, in programma a Nizza il 18 aprile. L'Italia tornerà protagonista nella manifestazione indoor dopo l'ultima partecipazione nel 2019, a Vendée in Francia. In occasione delle prime due tappe del Campionato Italiano Trial Indoor andate in scena sabato 8 e domenica 9 marzo a Roma Motodays, sono stati presentati i tre piloti (due titolari e una riserva) che rappresenteranno la Maglia Azzurra nella trasferta francese. Presenti per l'occasione il Commissario Tecnico FMI Trial Fabio Lenzi e il Coordinatore Tecnico FMI Trial Damiano Cavaglieri.