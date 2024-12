Motociclismo, Aprilia pronta per l'Africa Eco Race 2025

Il Team Aprilia Tuareg Racing si prepara ad affrontare la sfida più attesa dell’anno: l’edizione 2025 dell’Africa Eco Race, che prenderà il via ufficiale il 28 dicembre da Montecarlo. Dopo il debutto vincente dello scorso anno, Aprilia Tuareg Racing parte con l’ambizioso obiettivo di difendere il titolo conquistato nel 2024. Il campione in carica, Jacopo Cerutti, cercherà di replicare i successi dell’edizione 2024, in cui ha vinto al debutto facendo diventare la Tuareg una moto di riferimento in questo mitico rally raid. Ad affiancarlo ci saranno Francesco Montanari, che aveva già partecipato all’edizione 2024 mettendo in mostra una crescita costante, e la new entry, Marco Menichini, giovane promessa al debutto sulla Tuareg Rally nella classe Junior, riservata agli Under 25. Dopo il via con la classica passerella di presentazione a Montecarlo sabato 28 dicembre, moto e mezzi si imbarcheranno verso il continente africano per l’inizio delle 12 tappe. L’Africa Eco Race 2025 partirà da Tangeri il 31 dicembre e si concluderà il 12 gennaio al leggendario Lago Rosa di Dakar. Il percorso di questa 16ª edizione prevede un totale di 5.903 km, di cui 3.572 km di prove speciali, attraversando i suggestivi scenari di Marocco, Mauritania e Senegal. Nel 2024, in preparazione all’Africa Eco Race, le Aprilia Tuareg, sviluppate in collaborazione con GCorse dei fratelli Guareschi, hanno dominato la scena dei rally raid a livello nazionale e internazionale. Tra i successi spiccano il titolo nella classe G-1000 del Motorally, la vittoria nella classe M6 dell’Hellas Rally Raid e il trionfo alla Baja Aragón nella categoria pluricilindrica, sempre con Jacopo Cerutti. Questi risultati confermano la competitività e le prestazioni eccezionali delle Tuareg su ogni tipo di terreno, pronte a lasciare il segno anche nell’Africa Eco Race 2025 per il secondo anno consecutivo.

JACOPO CERUTTI: “Il sogno sarebbe vincere di nuovo, nonostante ci siano di mezzo quasi 4.000 km di speciali molto impegnative, dove tutto può succedere. All’Africa Eco Race, la navigazione è sempre una grande sfida e ogni giorno può riservare sorprese fino all’ultimo chilometro. Mi sono allenato al meglio e tutto è andato secondo i piani, quindi mi sento pronto. Sono fiducioso che potremo vincere qualche tappa e ottenere una bella posizione nell’assoluta. Ora non resta che partire e dare il massimo”.

FRANCESCO MONTANARI: “Non vedo l’ora d’iniziare. Ho lavorato duramente tutto l’anno per cercare di arrivare il più preparato possibile e penso di essere pronto. L’obiettivo è migliorare il risultato dello scorso anno e cercare di mettere pressione ai miei avversari della parte alta della classifica. Ovviamente, sogno di togliermi qualche bella soddisfazione e, perché no, vincere qualche tappa”.

MARCO MENICHINI: “Questa sarà la mia seconda Africa Eco Race, e affrontarla con nuovi colori e una nuova moto, che ci ha già dato ottime sensazioni, è davvero emozionante. Sono carico e motivato, così come il team, con cui si è creato subito un bel feeling. La gara si prospetta impegnativa, con tappe molto lunghe sia in Marocco nella prima settimana sia in Mauritania nella seconda settimana, dove affronteremo anche tante dune di sabbia. L'obiettivo principale è quello di portare a termine la gara e di ottenere il migliore risultato possibile. Sappiamo che in una gara come questa ci sono tantissime variabili in gioco, ma noi daremo il massimo”.

VITTORIANO GUARESCHI: “Partiamo con il numero 1 sulla moto, quindi quest'anno avremo tutti gli occhi puntati su di noi, ma sappiamo di essere pronti. Abbiamo fatto un ottimo precampionato, con diversi test che hanno dato riscontri molto positivi e abbiamo partecipato a gare internazionali vincendole, oltre a vincere di nuovo il Campionato Italiano Motorally. Per questa edizione schiereremo tre moto: oltre a Jacopo e Francesco, avremo anche Marco con noi, aumentando così l’impegno rispetto all’anno scorso. Sarà una gara impegnativa, ma sappiamo di avere una moto molto competitiva e dei piloti forti e sicuri delle proprie capacità”.

MASSIMO RIVOLA: “Dopo l’eccezionale prestazione dello scorso anno, è difficile non essere ottimisti per quest’edizione, anche se arrivare da campioni comporta una grande responsabilità. Ripetersi non sarà facile, anche perché gli avversari sono ancora più preparati. Jacopo è in gran forma e determinato a mettere in mostra tutto il suo potenziale. Contiamo anche sull’esperienza di Montanari, che già lo scorso anno ha dimostrato il suo valore, e sulle capacità di Marco Menichini nella classe Junior. Siamo fiduciosi in una grande prestazione del Team Guareschi”.