Motociclismo, ad Agazzi la prima tappa del Trofeo Suzuki GSX-8R CUP

Il giro successivo, Agazzi ha firmato il best lap assoluto di gara con uno straordinario 1'46.722. Nei giri successivi, Agazzi ha tallonato Starnone, cercando il sorpasso al curvone. Starnone ha risposto con un controsorpasso all’esterno alla prima del carro ma commette un errore e esce largo, violando il track limit. Questa manovra l’ha portato in seconda posizione a causa una penalità di “drop one position”, regalando la vittoria ad Agazzi. Agazzi ha conquistato il primo posto sul podio finale, con Starnone e Terranova al secondo e terzo posto. Nel podio Over 35, Zappa, Gallan e Giachino si sono classificati rispettivamente primo, secondo e terzo. Il prossimo appuntamento con la Suzuki GSX-8R CUP si terrà il 4 maggio a Magione, dove i piloti si sfideranno nuovamente per conquistare punti preziosi in campionato.