Monza Rally Show: Gryazin al comando dopo il day-2, ma è battaglia a quattro

Una sfida tiratissima nella seconda giornata del Monza Rally Show con ben quattro vincitori differenti nelle cinque speciali disputate. Andrea Crugnola, dimostrandosi in grande forma, con le strade ancora ricoperte di brina, si era imposto sugli 11 chilometri della Roggia 2, ma la sua leadership si è infranta nella prova successiva, la Grand Prix 1, la frazione più lunga, coi suoi 33 chilometri, quando sulla sua Citroen C3 si è guastato l'intercooler. Il 4 volte campione italiano ha perso tempo prezioso, consentendo al pistaiolo Marco Bonanomi (Skoda Fabia RS) di vincere la prova speciale e allo sloveno Bostjan Avbelj (Skoda Fabia RS), che corre con licenza italiana, di issarsi al comando. Ma il primato di Avbelj è durato poco perché Sami Pajari, fresco campione del mondo della WRC2, ha firmato due scratch nelle successive due prove (Grand Prix 2 e Parabolica 1) con la Toyota GR Yaris, portandosi al comando della corsa. Nell'ultima speciale, che si è disputata sotto un forte acquazzone, altro colpo di scena con il finlandese che ha sbagliato la scelta degli pneumatici sul tracciato viscido e, complice una serie di errori, ha chiuso solo dodicesimo.

A conquistare il successo della Parabolica 2 è, dunque, stato Nikolay Gryazin (Skoda Fabia RS), andato a dormire da leader insieme al codriver Kostantin Aleksandrov. Secondo assoluto Andrea Crugnola, staccato di soli 5"9, mentre l'ex campione europeo Hayden Paddon (Hyundai i20 N) è terzo a 7"6. Pajari si trova in quarta posizione ma staccato di 28"7. Tony Cairoli, nove volte iridato motocross, si trova in dodicesima posizione con la Skoda Fabia RS, mentre Vincenzo Nibali prosegue senza sosta il proprio processo di apprendimento con la Toyota Yaris GR. Decisive per le sorti del Monza Rally Show gli ultimi due tratti cronometrati in programma nella mattinata di domani: Autodromo 2 (ore 8) e Roccolo 1 (ore 10.06): 31 chilometri cronometrati che sanciranno il nome del vincitore.

Ma il sabato è stato caratterizzato anche dagli incontri dei piloti del WRC, Dani Sordo (Hyundai) e Adrien Fourmaux (Ford), di Giandomenico Basso e dell'ex campione di ciclismo Vincenzo Nibali con i tifosi nello spazio del paddock antistante il motorhome di ACI Sport. Domani si replica in mattinata con Sebastien Ogier, Jari Matti Latvala, il neo campione del mondo Thierry Neuville e Tony Cairoli. Alle 13 scatterà, sempre con i protagonisti del WRC, il Masters' Show. I biglietti per il Monza Rally Show e il Masters' Show si possono acquistare sul sito monzanet.it e ticketone.it