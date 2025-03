Mondiali freestyle: bronzo Italia nello skicross a squadre

Yanick Gunsch e Jole Galli sono medaglia di bronzo nello skicross a squadre ai Mondiali di St. Moritz. L'Italia conferma così lo stesso colore di medaglia già conquistato due anni fa a Bakuriani, in Georgia. Cambiano gli attori, ma l'Italia sblocca il medagliere anche nel freestyle iridato di questa edizione svizzera. Yanick Gunsch, infatti, è stato schierato in sostituzione di un acciaccato Simone Deromedis, in coppia con una strepitosa Jole Galli, che riesce a recuperare quasi un secondo nella Big Final e a tagliare il traguardo al fotofinish con Francia 2 di Melvin Tchiknavorian e Jade Grillet Aubert, in argento per pochi centesimi. L'oro, invece, è stato nettamente conquistato da Svizzera 1 con Ryan Regez e Fanny Smith.