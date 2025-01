Mondiali di pallamano; Italia alla sfida-chiave con la Germania

Non è una partita da dentro o fuori, ma quasi il match tra Italia e Germania per i mondiali di pallamano che si svolgerà domani a Herning, in Danimarca. La nazionale vincitrice potrà infatti prenotare uno dei due posti nel gruppo I che danno accesso ai quarti di finale. L'Italia dopo tre vittorie ha quattro punti in classifica, al pari dei tedeschi che ieri hanno perso con la Danimarca, ma il pronostico è a favore della Germania, argento olimpico a Parigi, che nei cinque precedenti, quasi tutti in amichevole, ha sempre vinto. Sarà una partita speciale per tanti aspetti e per tanti azzurri, a cominciare dal portiere, Domenico Ebner, nato a Friburgo. "Ho scelto di giocare per l'Italia, la nazione di mia madre, per cui per me sarà davvero una sensazione unica - ha detto -, anche perchè conosco bene tanti giocatori della Germania, con alcuni gioco a Lipsia con altri l'ho fatto ad Hannover. Noi stiamo giocando un grande torneo. Siamo consapevoli di non essere favoriti, ma credo anche che a volte possano accadere cose speciali. Vogliamo continuare a sognare". Non sono previste novità di formazione, anche se il dt, Riccardo Trillini, ufficializzerà solo domattina la lista dei 16 convocati.