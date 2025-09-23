Mondiali canottaggio: Perini in finale nel singolo PR1

Ai Mondiali di canottaggio e pararowing di Shanghai Giacomo Perini, singolista paralimpico, è il primo vogatore a staccare il pass per la finale. Avanzano anche il doppio maschile e il quattro senza maschile, entrambi secondi in batteria e promossi in semifinale, insieme al singolista Davide Mumolo, atteso ora dai quarti di finale. Perini entra in finale nel singolo PR1. Prima metà di gara a stretto contatto con il francese Sanchez, superato in prossimità dei mille metri, e poi l'allungo decisivo per consolidare la seconda posizione dietro Benjamin Pritchard, oro a Parigi 2024. La finale è in programma venerdì alle 8:20 italiane.