Coca-Cola regala Milano-Cortina, al via campagna ticketing

Coca-Cola regala le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Fino al 31 ottobre, chi acquista un suo prodotto può vincere biglietti per le competizioni a cinque cerchi, incluse le Cerimonie di Apertura e Chiusura e i pacchetti esclusivi esperienziali. Basta scansionare il QR code presente sull'etichetta, accedere all'app Coca-Cola, accumulare punti e provare a vincere ogni giorno. L'iniziativa rientra nella nuova campagna dedicata ai Giochi invernali di febbraio. "Milano Cortina 2026 sarà un evento storico per il nostro Paese - commenta Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola -. Con questa campagna vogliamo dare ai consumatori italiani la possibilità concreta di viverlo dal vivo, trasformando un semplice gesto in un'occasione straordinaria. È il nostro modo di trasformare l'entusiasmo in connessioni reali, facendo di una Coca-Cola la porta d'accesso a qualcosa di veramente magico. Dare a tutti l'opportunità di far parte della storia olimpica e partecipare a un evento di tale portata è un impegno che ci rende orgogliosi".