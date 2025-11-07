Mondiali canottaggio beach sprint, due bronzi per i doppi U19

Prime medaglie per l'Italia ai Mondiali di canottaggio di Beach Sprint. Ad Antalya Andrea Sciavicco Fasano e Stefan Domenic Magazzù conquistano il bronzo nel doppio Under 19 maschile in una finale in cui maturano, al traguardo, quasi nove secondi di vantaggio sui padroni di casa della Turchia. Testa a testa Italia-Gran Bretagna nella finale per il terzo posto del doppio Under 19 femminile, con le azzurre Barbara Cilli e Maja Antoni che la spuntano per poco più di un secondo. Domani in gara il quattro di coppia misto con timoniere, il singolista Giovanni Ficarra negli ottavi contro la Turchia, il doppio misto di Federica Cesarini e Federico Ceccarino contro la Gran Bretagna. .