Milano-Cortina, il 29 e 30 novembre primo test pattinaggio velocità

Sabato 29 e domenica 30 novembre, il Milano Speed Skating Stadium, nuova struttura provvisoria allestita all'interno della fiera di Rho per le gare di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi di Milano Cortina, sarà teatro della Isu Speed Skating Junior World Cup, tappa della Coppa del Mondo giovanile di pattinaggio di velocità. Sarà il primo test event in questa venue e rappresenta un momento chiave in vista dei Giochi, in programma dal 6 al 22 febbraio prossimi. Questo impianto, che fa parte del Milano Ice Park insieme alla Milano Rho Ice Hockey Arena, rappresenta un esempio concreto della capacità della città di Milano di reinventare i propri spazi per accogliere eventi sportivi di livello mondiale. In vista di Milano Cortina 2026, i padiglioni del polo fieristico di Fiera Milano Rho, sono stati trasformati in una venue sportiva. Al termine dei Giochi i padiglioni torneranno alla loro funzione originaria, ma arricchiti da un'esperienza olimpica che avrà valorizzato il territorio e ampliato le potenzialità degli spazi. L'evento riunirà sul ghiaccio milanese i migliori atleti e le migliori atlete junior e neo-senior da tutto il mondo, che si sfideranno su diverse distanze individuali e nelle gare a squadre per conquistare i titoli della Coppa del Mondo.