Mondiali atletica, Tamberi: "Conto sui super poteri della maglia azzurra"

13 Set 2025 - 13:22

"Conto sui superpoteri della maglia azzurra". Parola di Gianmarco Tamberi domani impegnato nelle qualificazioni del salto in alto ai Mondiali di atletica a Tokyo appena cominciati. "L'obiettivo rimane Los Angeles 2028 - afferma l'olimpionico - Ho provato a fare atletica in maniera diversa, con più equilibrio, ma mi sono reso conto che se si vuole ambire a essere il numero uno non è possibile. O almeno per me non lo è. Tutto quello che ho fatto al campo e fuori dal campo mi ha portato a vincere quello che ho vinto. Non ho il talento di Usain Bolt o i piedi di Mattia Furlani. Il lavoro è determinante e anche l'ossessione con cui l'ho fatto". "Fare sport tanto per farlo, non riuscivo ad accettarlo - spiega Tamberi - nel giro di poco tempo ho capito che dovevo rimetterci del mio. Dispiace tantissimo non ci sia Barshim, saremmo tornati insieme quattro anni dopo a Tokyo, sarebbe stata un'immagine molto motivante. E' un campione che mi ha spinto a fare tanto di quello che sono riuscito a fare. Ora mi trovo ad avere il primato personale più alto e lo stagionale più basso". "Jacobs? Era da un po' che non lo vedevo - conclude l'azzurro - questa città mi accomuna tanto a lui e a chi ha vissuto la forte emozione di quel giorno. Entrambi avremmo sognato di essere qui in altra condizione. Ma so che la sua sta migliorando. Per me l'effetto-Tokyo è finito 4-5 mesi dopo: ho messo da parte la vittoria precedente, è l'unico modo per andar avanti e vincere di nuovo. E' bello vedere per la prima volta 4 azzurri nell'alto ai Mondiali, ognuno a suo modo può dire la sua: spero di poter essere in quella finale e avere al mio fianco quanti più azzurri possibile". 

13:33
Atletica, Larissa Iapichino: "La mia gara? Sono sotto choc, un incubo"
13:22
Mondiali atletica, Tamberi: "Conto sui super poteri della maglia azzurra"
12:52
Atletica, clamorosa eliminazione di Larissa Iapichino nelle qualificazioni del lungo mondiale a Tokyo
11:25
Atletica, Fabbri ottiene pass per finale lancio del peso ai Mondiali
10:20
Palmisano esulta per lei e non solo: "Contenta che abbia vinto Maria Perez"