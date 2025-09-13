Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Atletica, Larissa Iapichino: "La mia gara? Sono sotto choc, un incubo"

13 Set 2025 - 13:33

"La mia gara si commenta da sola. Non è il momento di fare analisi, lo farò quando sarò più lucida. Sono sotto choc, non ho emozioni, come se stessi vivendo un incubo". Così Larissa Iapichino ai microfoni della Rai dopo aver mancato la qualificazione alla finale del salto in lungo ai Mondiali di atletica leggera. "Ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito anche se non è stato lo spettacolo che volevo portare al mondiale", ha solo aggiunto l'azzurra. Dopo essere rimasta per diversi minuti al 12/o posto provvisorio, subito prima dell'ultimo tentativo viene superata dalla statunitense Claire Bryant. All'ultimo ingresso in pedana la campionessa europea indoor, vincitrice della recente finale di Diamond League a Zurigo, non fa meglio di 6,32 e quindi viene eliminata. In classifica chiude quindicesima, a quattro centimetri dall'ultimo posto utile, occupata dell'egiziana Esraa Owis.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

04:04
DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

03:07
DICH DE GIORGI PRE MONDIALE 13/9 DICH

De Giorgi alla vigilia del Mondiale: "Conosciamo poco l'Algeria ma è la più debole del girone"

01:02
DICH PALMISANO TOKYO 13-09 DICH

Palmisano: "Una medaglia speciale in un posto che mi mancava"

01:19
DICH PENNETTA 10 ANNI DOPO US OPEN DICH NEW 2

Pennetta"10 anni dopo la vittoria allo US Open: "Dopo l'ultimo colpo, la calma"

01:31
Eccellenze nello sport

Eccellenze nello sport

01:34
Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

02:33
DICH CAMPRIANI DICH

Campriani: "Avanti tutta verso Los Angeles con tante novità"

03:26
DICH BUONFIGLIO DICH

Buonfiglio: "La Nazionale di calcio? Andremo ai Mondiali"

01:21
Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

02:02
Una saga entusiasmante

Una saga entusiasmante

01:46
Il ritorno delle Azzurre

Volley, il ritorno delle Azzurre

02:00
SRV RULLO VOLLEY ITALIA, IL RITORNO 8/9 SRV

L'Italvolley torna a casa: un abbraccio "mondiale"

00:57
DICH DE GENNARO ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"De Gennaro: "Santarelli? Era contento per me"

02:08
DICH ANTROPOVA ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"Antropova: "Dedica? Al tanto lavoro e a me stessa"

04:04
DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

I più visti di Altri Sport

DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

DICH PENNETTA 10 ANNI DOPO US OPEN DICH NEW 2

Pennetta"10 anni dopo la vittoria allo US Open: "Dopo l'ultimo colpo, la calma"

DICH DE GIORGI PRE MONDIALE 13/9 DICH

De Giorgi alla vigilia del Mondiale: "Conosciamo poco l'Algeria ma è la più debole del girone"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:33
Atletica, Larissa Iapichino: "La mia gara? Sono sotto choc, un incubo"
13:22
Mondiali atletica, Tamberi: "Conto sui super poteri della maglia azzurra"
12:52
Atletica, clamorosa eliminazione di Larissa Iapichino nelle qualificazioni del lungo mondiale a Tokyo
11:25
Atletica, Fabbri ottiene pass per finale lancio del peso ai Mondiali
10:20
Palmisano esulta per lei e non solo: "Contenta che abbia vinto Maria Perez"