Mondiali atletica, argento per Battocletti nei 10 mila metri: è nuovo record italiano
13 Set 2025 - 15:08
Nadia Battocletti ha conquistato l'argento nei 10mila metri ai Mondiali di atletica in corso a Tokyo. L'azzurra ha corso in 30'38''23, stabilendo il nuovo record italiano. Oro alla keniana Beatrice Chebet.
