Milano Premier Padel P1, “the Last Dance” di Belasteguin Milano si prepara a salutare la leggenda

Sarà l'ultimo, e per questo indimenticabile. Il Milano P1, ultimo appuntamento della stagione del circuito Premier Padel, sarà 'The Last Dance' di Fernando Belasteguin, uno dei più grandi giocatori di padel di tutti i tempi. E l'Allianz Cloud, ovviamente, si prepara a salutarlo come merita una leggenda, capace di rimanere in cima alla classifica mondiale per 16 anni e di essere uno degli sportivi più vincenti di sempre. A 45 anni, Bela sta scrivendo le pagine conclusive della sua incredibile storia, che con una pala in mano si chiuderà a Barcellona durante le Premier Padel Finals, quando anche la Spagna ha già pronto un evento a lui dedicato.