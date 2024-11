MILANO PREMIER PADEL P1 2024: DAL 2 ALL'8 DICEMBRE LA TERZA EDIZIONE

LE DICHIARAZIONI

Martina Riva, Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano: “Per il terzo anno di fila, Milano è pronta ad accogliere le più grandi stelle del padel mondiale all'Allianz Cloud, confermandosi ancora una volta capitale dello sport internazionale. Sarà una settimana di spettacolo, emozioni e agonismo che richiamerà migliaia di fan da tutto il mondo e in cui celebreremo non solo l’eccellenza sportiva, ma anche i valori di inclusione, sostenibilità e passione che lo sport rappresenta. Il padel è un fenomeno globale e il successo delle edizioni precedenti del Milano Premier Padel dimostra l’entusiasmo e l’amore della nostra città per questa disciplina. Nel percorso di preparazione che porta a Milano Cortina 2026, con questo evento vogliamo confermare l'impegno della città verso un modello di sport responsabile e coinvolgente e la volontà di essere protagonisti nello scacchiere internazionale dei grandi eventi sportivi”.



Federica Picchi, Sottosegretario Giovani e Sport della Regione Lombardia: “L’evento presentato oggi celebra uno sport in continua crescita che diventa anche un’occasione di incontro. Il padel è un gioco che unisce le persone, che coinvolge sia gli atleti che il pubblico, creando un’atmosfera unica, di sfida e di gioia condivisa. L’edizione milanese del 2023 ha dimostrato quanto questo sport stia conquistando il cuore di tutti, con 30.000 spettatori che hanno partecipato a un evento che ha saputo emozionare e coinvolgere. Incoraggio tutti a vivere questo evento con lo spirito di chi sa che, oltre alla competizione, ci sono valori profondi da trasmettere: il rispetto, la determinazione, e la capacità di divertirsi e di emozionarsi insieme. Che sia un’occasione per scoprire nuovi talenti, per celebrare il fair play, e per ricordare che lo sport, come il padel, è uno straordinario strumento di unione e di crescita. Auguro a tutti i partecipanti e agli spettatori una competizione entusiasmante, ricca di colpi spettacolari e di emozioni indimenticabili”.



Luigi Carraro, Presidente Federazione Internazionale Padel: “Grazie alla tenacia di Martina Riva, il nome ‘Milano’ è all’interno del nome del torneo, proprio per l’esposizione globale che la città di Milano avrà con questo evento. Un evento che diventa sempre più bello e che quest’anno ha una novità, perché sarà l’ultimo del circuito Premier Padel prima delle Finals di Barcellona, e sarà anche l’ultimo di una leggenda come Fernando Belasteguin. Milano si è guadagnata questo ruolo importantissimo: è l’ultimo torneo Premier della stagione e si gioca in un gioiello come l’Allianz Cloud che ha qualcosa di magico, in una settimana straordinaria, a pochi giorni da Natale. I giocatori, che noi viviamo quotidianamente, lo sanno e non vedono l’ora di venire a Milano. Siamo pronti per un’altra grande straordinaria edizione: se nei primi due anni abbiamo vissuto emozioni uniche, prepariamoci a qualcosa di ancora più spettacolare”.



Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky Italia: “Siamo felici di dare sempre maggiore visibilità a uno sport diffuso e popolare come il padel, che in questa occasione può contare su una doppia vetrina, quella milanese e di Sky. Da sempre siamo vicini al padel, abbiamo contribuito in modo determinante alla sua crescita. Il circuito Premier Padel trova ampio spazio all’interno della nostra ricca offerta sportiva. Siamo contenti di supportare e aggiungere valore a questo movimento”.



Alessandro Fontana, Business Director NSA Group: “La risposta di Milano al Premier Padel P1 è stata fantastica nelle prime due edizioni, con il muro dei 30.000 spettatori superato nell’edizione 2023. L'entusiasmo del pubblico, il sostegno e la qualità degli sponsor rappresentano l’architrave di un evento sportivo e ne determinano la riuscita, due elementi che hanno contrassegnato chiaramente questo torneo negli ultimi due anni. Senza dimenticare neanche per un minuto che le gesta dei grandi campioni di un evento come questo sono un innesco di passione ed emulazione, un esempio che spinge chiunque voglia fare sport a impugnare una racchetta e i più giovani a scegliere il padel a livello agonistico. Questa per noi è una grande responsabilità che ci riempie di orgoglio e ce la assumiamo con la passione e la voglia che ha portato al successo il Milano Premier Padel P1, uno dei tornei più importanti del circuito, particolarmente apprezzato dai giocatori e dalle giocatrici”.