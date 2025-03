Milano-Cortina, Pancalli: "Con Paralimpiadi altro passo avanti verso inclusione"

"'Campioni ogni giorno' - ha dichiarato ancora Pancalli - è una campagna fortunata e lungimirante a partire dal nome. Parlare ai govani e immginare per loro un futuro di inclusione e consapevolezza è fondamento del nostro lavoro quotidiano come famiglia paralimpica italiana. Rappresento un movimento che non nega le sue grandi ambizioni, tra cui quella di tentare di contaminare la nostra società civile e provare a trasformarla e gettere un ponte verso il futuro". "Il paralimpismo è uno stile di vita, un modo di pensare, non solo un modello organizzativo. È proprio immaginando che tutto sia possibile, a patto che siano offerte a tutti le stesse possibilità. Voglio dire a tutti giovani che lo sport praticato dalle persone con disabilità è la garanzia anche per un futuro più inclusivo e più giusto, un presidio di civiltà, un volano accelerato di quei processi di crescita culturale e sociale di un Paese. Lo sport quindi che si fa non soltanto misura con se stessi ma strumento di politiche attive sul territorio per il riconoscimento dei diritti di civili di cittadinanza" ha concluso Pancalli.