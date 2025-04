Milano-Cortina: Malagò, extra-costi? Non possiamo commentare

"Siamo nel rush finale per ciò che riguarda ovviamente gli aspetti legati a tematiche di budget e, come in tutte le situazioni, bisogna trovare la quadra. C'è un CdA tra un'ora, quindi non è corretto dire niente. Ma credo che ci sia un po' di confusione su questa tematica degli extracosti". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto durante l'evento 'Il Foglio a San Siro'. "Una cosa è quella che può riguardare gli impianti che sono considerazioni su chi ha vinto gli appalti e chi sta realizzando le opere - ha aggiunto -. Visto che ne hanno parlato anche recentemente il sindaco Sala e il presidente della Regione Fontana, su questo noi non siamo autorizzati a dire nulla perché non ci interessa. Un'altra cosa sono quelle che ovviamente sono dinamiche all'interno del Comitato, ed è giusto che adesso se ne parli in Consiglio".