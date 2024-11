MILANO-CORTINA: FIAMMA OLIMPICA FARÀ TAPPA ANCHE A TRENTO

Farà tappa anche a Trento la fiamma Olimpica e Paralimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Lo ha annunciato il Comitato organizzatore nel corso dell'evento di presentazione degli itinerari del viaggio della fiamma. L'appuntamento a Trento è fissato per il 29 gennaio 2026. In Trentino Alto Adige la fiamma passerà prima da Bolzano e Cavalese, per poi ripartire, dopo Trento, alla volta di Livigno. "Ogni giornata di staffetta si concluderà con l'accensione del braciere, un momento di festa e di partecipazione che segna il culmine delle attività nel luogo della city celebration - si legge in una nota -. In occasione dell'arrivo della fiamma, Trento ospiterà spettacoli musicali, esperienze e performance artistiche con la partecipazione delle comunità locali".