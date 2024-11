MILANO-CORTINA: COMITATO PARALIMPICO TRENTO, SOSTENIBILITÀ DETERMINANTE

"Sostenibilità, ma anche legacy sono stati aspetti determinanti nell'assegnazione dei Giochi. Valori che si concretizzeranno, fra l'altro, migliorando impianti già esistenti che dopo i Giochi saranno a disposizione della comunità e realizzando infrastrutture che gioveranno alla qualità della vita, come gli interventi di sbarrieramento". Lo ha detto Massimo Bernardoni, presidente del Comitato paralimpico di Trento, intervenendo a San Michele all'Adige a 'Un sogno a cinque cerchi', il road show di avvicinamento a Milano-Cortina 2026. "Una migliore accessibilità consentirà fra l'altro di poter valorizzare e mostrare il nostro patrimonio culturale con vantaggi anche per il turismo - ha aggiunto Bernardoni -. Le risorse messe in campo vengono sfruttate al meglio per migliorare la qualità di vita dei cittadini investendo in infrastrutture, in cultura e sensibilizzando rispetto al mondo della disabilità e all'importanza della pratica sportiva".