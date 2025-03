Milano-Cortina, Brignone: "Io portabandiera? Sarebbe un onore"

"Sarebbe un onore". Così Federica Brignone, sbarcata a Malpensa con le tre coppe di sci vinte nel corso di una stagione favolosa, ha reagito alla domanda se volesse essere scelta come portabandiera dell'Italia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. E sulla possibilità di condividere l'onore con Sofia Goggia, l'azzurra ha replicato: "Non è una domanda che dovete rivolgere a me". Sul punto il presidente della Fisi, Flavio Roda, ha aggiunto che "per Federica parlano i risultati ottenuti durante una stagione senza precedenti".