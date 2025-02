Milano-Cortina: avviata centrale refrigerazione pista da bob

La centrale di refrigerazione della nuova pista olimpica Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo è da oggi in funzione. E' un passo decisivo, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La sala macchine è stata attivata da Fabio Saldini, commissario di governo per le opere olimpiche e amministratore di Società infrastrutture Milano Cortina; da Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del ministero delle Infrastrutture, e da Alessandro Morelli sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri. Per due giorni verrà raffreddata la cisterna di ammoniaca, interna alla centrale di refrigerazione; sabato primo marzo le frigorie saranno trasmesse al glicole, il liquido immesso con le pompe nel circuito della pista, nei tratti già completati. Le maestranze specializzate potranno così iniziare a creare la superficie ghiacciata sulla base di calcestruzzo, sulla quale scivoleranno bob, skeleton e slittini, nelle prove di preomologazione, dal 25 al 30 marzo prossimo. L'impianto è potente, e consente di refrigerare la pista anche con temperature esterne sino a 15 gradi sopra lo zero. La centrale è stata creata con i più avanzati criteri di sicurezza: la pista di Cortina è l'unica al mondo nata già con la separazione fra ammoniaca e glicole. La centrale, "cuore pulsante" della nuova pista, è stata predisposta per poter raffreddare anche il vicino stadio Olimpico del ghiaccio, che fra un anno accoglierà i tornei di curling di Olimpiadi e Paralimpiadi invernali.