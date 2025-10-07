Logo SportMediaset
Milano-Cortina: alloggi Aler per lavoratori Valtellina

07 Ott 2025 - 21:23

Regione Lombardia mette a disposizione del Parco Nazionale dello Stelvio e della Comunità Montana Valtellina di Tirano (SO) alloggi Aler da destinare a lavoratori che garantiscono servizi al territorio, a cominciare dal personale impegnato nelle attività connesse alla preparazione e allo svolgimento delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. "Una risposta immediata ai fabbisogni abitativi legati ai Giochi Olimpici e, nel contempo, un'eredità concreta per i territori della Valtellina", commenta l'assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco. "Gli alloggi non saranno solo un supporto temporaneo, ma una parte della 'legacy' olimpica, ovvero una risorsa duratura per le comunità locali, a beneficio di lavoratori, famiglie e cittadini con necessità particolari - aggiunge l'assessore Franco -. Attuare politiche di housing sociale significa mettere a disposizione abitazioni per persone che, con il proprio lavoro, contribuiscono a garantire servizi importanti per i territori, anche e soprattutto per le zone montane". "Il potenziamento dell'offerta abitativa in montagna - sottolinea l'assessore regionale alla Montagna, Massimo Sertori - è un tassello fondamentale per garantire la sostenibilità sociale ed economica dei nostri territori, anche nell'ottica di arginarne lo spopolamento. Rispondere alle esigenze di professionisti, ricercatori, volontari impegnati in ambito sociale, ambientale, naturalistico e sportivo, nonché avviare iniziative di housing temporaneo e percorsi di autonomia per persone con disabilità, costituisce un aiuto concreto che certo porterà benefici all'intero Comprensorio". 

