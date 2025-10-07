A Milano il padel prende casa alla Golden Goose Arena

Apre a Milano la Golden Goose Arena, un luogo dedicato al padel ma anche al quartiere, CityLife, e alle sue famiglie, uno spazio per l'attività fisica ma anche, sempre aperto dalle 7 a mezzanotte, un presidio sicuro per tutti i fruitori del parco. SmartCityLife, la società che gestisce le aree pubbliche del quartiere, ha affidato la progettazione, a seguito di un concorso ad inviti, a Novembre Studio, sottolineando la natura pubblica che il progetto doveva avere. L'intera struttura sportiva, sei campi indoor, un Pro Court immersivo dotato di telecamere per il tracking e tabellone led, e due campi outdoor, è stata affidata a City Padel Milano, l'associazione sportiva fondata da Demetrio Albertini (ex centrocampista del Milan e per 6 anni presidente del settore tecnico della Figc) e Lorenzo Alfieri (il super-consulente finanziario in Intesa Sanpaolo Private Banking). L'Arena di Citylife celebra il padel non solo come sport ma come lifestyle e rafforza il legame di Golden Goose con questo sport, proseguendo il percorso avviato lo scorso anno con la nomina di Marta Ortega Gallego, nota come ''la Dottoressa del padel', Juan Lebrón, per tre volte giocatore numero uno al mondo e Arturo Coello, numero 1 del ranking mondiale nel 2024, come Global Brand Ambassador. Il brand non appare sui campi ma nel caffè e nel negozio antistante che offre l'esperienza di Co-Creation del brand e di borse, racchette e palline sviluppate in collaborazione con Babolat. Naming sponsor insieme a Golden Goose, è Atlante (gruppo Noha), la rete di ricarica rapida per veicoli elettrici con energia 100% rinnovabile, già partner di SmartCityLife.