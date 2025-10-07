Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

A Milano il padel prende casa alla Golden Goose Arena

07 Ott 2025 - 22:29

Apre a Milano la Golden Goose Arena, un luogo dedicato al padel ma anche al quartiere, CityLife, e alle sue famiglie, uno spazio per l'attività fisica ma anche, sempre aperto dalle 7 a mezzanotte, un presidio sicuro per tutti i fruitori del parco. SmartCityLife, la società che gestisce le aree pubbliche del quartiere, ha affidato la progettazione, a seguito di un concorso ad inviti, a Novembre Studio, sottolineando la natura pubblica che il progetto doveva avere. L'intera struttura sportiva, sei campi indoor, un Pro Court immersivo dotato di telecamere per il tracking e tabellone led, e due campi outdoor, è stata affidata a City Padel Milano, l'associazione sportiva fondata da Demetrio Albertini (ex centrocampista del Milan e per 6 anni presidente del settore tecnico della Figc) e Lorenzo Alfieri (il super-consulente finanziario in Intesa Sanpaolo Private Banking). L'Arena di Citylife celebra il padel non solo come sport ma come lifestyle e rafforza il legame di Golden Goose con questo sport, proseguendo il percorso avviato lo scorso anno con la nomina di Marta Ortega Gallego, nota come ''la Dottoressa del padel', Juan Lebrón, per tre volte giocatore numero uno al mondo e Arturo Coello, numero 1 del ranking mondiale nel 2024, come Global Brand Ambassador. Il brand non appare sui campi ma nel caffè e nel negozio antistante che offre l'esperienza di Co-Creation del brand e di borse, racchette e palline sviluppate in collaborazione con Babolat. Naming sponsor insieme a Golden Goose, è Atlante (gruppo Noha), la rete di ricarica rapida per veicoli elettrici con energia 100% rinnovabile, già partner di SmartCityLife. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

04:09
DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

02:13
DICH GUIGNARD-FABBRI ALLO IULM 7/10 DICH

Guignard e Fabbri: "L'ultima cosa che ci manca è la medaglia olimpica"

03:09
DICH GHEDINA ALLO IULM 7/10 DICH

Ghedina: "E' una grandissima opportunità per l'Italia"

00:55
DICH CACCIATORI ALLO IULM 7/10 DICH

Maurizia Cacciatori: "L'Olimpiade è un evento tutto da vivere"

01:35
Memorial Hiroshi Shirai

Memorial Hiroshi Shirai

01:23
Novità a Milano-Cortina

Novità a Milano-Cortina

01:32
Volley donne al via

Volley donne al via

01:28
Sinner, che succede?

Sinner, che succede?

02:28
R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

01:06
Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

02:50
DICH LUCA BANCHI CT NAZIONALE BASKET DICH

Luca Banchi: "In Nazionale per costruire un'identità"

04:08
DICH SPORT IN COSTITUZIONE MIX DICH

"Lo Sport è un diritto"

00:24
DICH BONUCCI SPORT E COSTITUZIONE DICH

Bonucci: "Un grande traguardo essere in Costituzione"

00:41
DICH ABODI SPORT E COSTITUZIONE DICH

Abodi: "Solo insieme si cresce"

00:51
DICH LUCCHETTA SPORT E COSTITUZIONE DICH

Lucchetta: "Lo sport è inclusività"

04:09
DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

Sinner, che succede?

Sinner, che succede?

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:03
Tiro a volo: ad Atene in palio i titoli iridati 2025
22:29
A Milano il padel prende casa alla Golden Goose Arena
21:23
Milano-Cortina: alloggi Aler per lavoratori Valtellina
19:25
Milano-Cortina: mostra 'Sport. Le sfide del corpo' al Mart di Rovereto
18:23
Tennis: Atp Shanghai, Rune ai quarti, Perricard ko in tre set