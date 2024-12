Milano-Cortina: al via gara per arredare Villaggio Olimpico Predazzo

L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti del Trentino ha indetto il bando di gara, relativo alla fornitura degli arredi in tutti padiglioni del Villaggio Olimpico di Predazzo, per un importo complessivo di 2.652.866. "I lavori al Villaggio Olimpico e nelle sedi di gara sono in fase avanzata - ha spiegato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti -. Una volta conclusi i cantieri, renderemo gli spazi interni moderni e consoni alle esigenze sia degli atleti durante i Giochi sia della Guardia di finanza che gestirà le strutture in futuro".