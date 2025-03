Milano-Cortina 2026: annullata per fuga di notizie gara impianto Apollonio Socrepes

"A seguito della diffusione di notizie apparse oggi sulla stampa, indicanti i nomi delle ditte che avrebbero partecipato per la pre-qualificazione indetta per la realizzazione dell'impianto di risalita Apollonio Socrepes, a Cortina d'Ampezzo, il Commissario di Governo e Amministratore Delegato di Simico Fabio Saldini ha deciso di annullare la gara nel rispetto delle norme del Codice degli appalti, a garanzia della legalità degli atti e della correttezza e trasparenza che da sempre qualifica l'operato di Simico". E' quanto si legge in una nota di Simico. "Si ravvisa infatti che, a gara in corso, prima ancora della ricezione delle offerte (si trattava in questa fase di una mera qualificazione delle imprese concorrenti) tale fatto è grave e inaccettabile, poiché la pubblicizzazione di tali dati è illecita proprio ai sensi dal Codice appalti. La Società - conclude Simico - si riserva di valutare con la massima urgenza, già da oggi, una nuova procedura che possa rispettare i termini più stringenti per non compromettere la realizzazione dell'opera strategica in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026".