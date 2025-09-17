Logo SportMediaset
Medioriente, il ferrarista Hamilton: "A Gaza una tragedia, non possiamo restare a guardare"

17 Set 2025 - 13:33

"È difficile non sentirsi impotenti di fronte a così grande tragedia, ma non possiamo restare a guardare senza fare nulla. Ci sono alcune organizzazioni incredibili che svolgono un ottimo lavoro per aiutare il popolo palestinese e hanno bisogno di fondi per poterlo fare". Così Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, su Instagram, annuciando di aver fatto donazioni a tre organizzazioni che "lavorano instancabilmente per aiutare chi ne ha bisogno". Hamilton ha ricordato che "la situazione a Gaza peggiora di giorno in giorno. Negli ultimi due anni, oltre il 10% della popolazione è stata uccisa o ferita, tra cui decine di migliaia di bambini, e questo numero continua ad aumentare. L'ultima incursione a Gaza City ha costretto centinaia di migliaia di persone ad abbandonare le proprie case, con gli ospedali in tutta la Striscia già sovraffollati di persone che soffrono la carestia e vittime dei bombardamenti che sembrano non finire mai. Oggi (ieri ndr), una commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha descritto ciò che sta accadendo a Gaza come un genocidio. Come esseri umani, non possiamo restare a guardare e lasciare che ciò continui ad accadere".

