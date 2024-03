Mediolanum Padel Cup, che spettacolo a Venezia! Ci sono anche Panucci e Dida 

PRIMA EDIZIONE

Grande successo per la prima edizione del torneo curato dalla nota banca: nel giorno finale oltre mille gli spettatori complessivi

© Ufficio stampa Grande successo per la Mediolanum Padel Cup 2024. Nell'Open Fitp con 15mila euro di prize money andato in scena al Centrale di Venezia, vincono le coppie Parmigiani-Zanchetta (femminile) e Rocafort-Di Bene al maschile. La finale tra donne della prima edizione del torneo è una passeggiata: Rosi-Campigotto vanno ko contro le favorite (e prime nel tabellone) in due set: 6-3, 6-1. Sull'altro fronte è show: Miccini-Restivo perdono dopo una sfida tiratissima.

Soddisfatti gli organizzatori di questa 'prima' di Banca Mediolanum, impegnata nella manifestazione in partnership con American Express: nel complesso hanno partecipato 160 atleti, dei quali 124 uomini e 36 donne, per 78 coppie totali. Nel corso del final day oltre mille spettatori complessivi hanno scelto di vivere il padel di alto livello alternandosi sulle straordinarie tribune 'sospese' del Venezia Padel Club. Complessivamente, il padel entertainment di Banca Mediolanum - dai tornei riservati agli amateur al Clinic con il top coach Saverio Palmieri; fino al 'Vip ProAm Exhibition' con i 'Fab Four' del calcio Christian Panucci, Dida, Gigi Di Biagio e Dario Marcolin e l'inclusive padel di Bionic People, tutti eventi dedicati alla community di Banca Mediolanum – ha riunito sui campi di gioco oltre 200 ospiti. Mediolanum Padel Cup 2024 si inserisce nel tessuto dei Mediolanum Sport Days, una capillare programmazione di attività sportive.