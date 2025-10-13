Logo SportMediaset
Masters Parigi conta su Alcaraz e Sinner: "1000 punti importanti"

13 Ott 2025 - 09:57

Il Masters di Parigi conta sulla presenza di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Gli organizzatori del torneo 1000 in programma dal 27 ottobre al 2 novembre sono "fiduciosi" sulla partecipazione del numero 1 e del numero 2 della classifica mondiale. "I mille punti ATP assegnati al vincitore saranno importanti" ha detto il direttore del torneo Cédric Pioline, facendo riferimento alla lotta tra lo spagnolo e l'italiano per concludere la stagione in vetta alla classifica mondiale. "Naturalmente, tutti i giocatori sono fisicamente esausti perché è la fine della stagione" ha sottolineato Pioline. Dopo essersi infortunato alla caviglia a fine settembre al torneo di Tokyo, Alcaraz aveva scelto di saltare il Masters di Shanghai. Sinner invece è stato costretto al ritiro al terzo turno del 1000 cinese. Con le Finals di Torino (9-16 novembre), seguite dalle finali di Coppa Davis (18-23 novembre a Bologna), il calendario di fine stagione è "chiaramente fitto, ma siamo fiduciosi", ha insistito Pioline. Al momento gli unici che hanno rinunciato al torneo parigino sono il britannico Jack Draper e lo statunitense Frances Tiafoe. Incerta la partecipazione di Novak Djokovic, che ha avuto qualche problema fisico durante il torneo di Shanghai, Ma "sarebbe meraviglioso" se il sette volte vincitore del torneo "fosse della partita". Dopo quasi 40 anni a Bercy l'ultimo Masters 1000 della stagione si svolgerà per la prima volta nel nord-ovest di Parigi, alla Défense Arena.

02:16
DICH BELINELLI DICH

Belinelli: "Orgoglioso per una carriera piena di soddisfazioni"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

10:02
DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

03:24
DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

02:18
DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

01:57
DICH PARIS DA TRENTO DICH

Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

01:48
DICH WIERER DA TRENTO DICH

Wierer: "Estate molto impegnativa, emozione unica i Giochi a casa mia"

01:45
DICH BRIGNONE DA TRENTO DICH

Brignone: "Le mie condizioni stanno migliorando",

02:09
DICH PELLEGRINO DA TRENTO DICH

Chicco Pellegrino: "Voglio andare forte subito per poi ritoccare la condizione per l'Olimpiade"

01:27
Non solo sport per Nadia

Nadia Battocletti si racconta

01:48
Atletica azzurra d'oro

Furlani, quando l'atletica è d'oro

02:16
DICH BELINELLI DICH

Belinelli: "Orgoglioso per una carriera piena di soddisfazioni"

DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

11:11
Basket: Dinamo perde la bussola e la partita nell'ultimo quarto
10:10
Musetti punta le Finals, balzo di 164 posizioni per Vacherot
09:57
Masters Parigi conta su Alcaraz e Sinner: "1000 punti importanti"
09:20
Short track: World Tour, Sighel trionfa in Canada nei 1000, staffetta maschile terza
23:30
Canottaggio: Beach Sprint, Maria Lanciano campionessa europea Under 19