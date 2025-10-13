Masters Parigi conta su Alcaraz e Sinner: "1000 punti importanti"

Il Masters di Parigi conta sulla presenza di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Gli organizzatori del torneo 1000 in programma dal 27 ottobre al 2 novembre sono "fiduciosi" sulla partecipazione del numero 1 e del numero 2 della classifica mondiale. "I mille punti ATP assegnati al vincitore saranno importanti" ha detto il direttore del torneo Cédric Pioline, facendo riferimento alla lotta tra lo spagnolo e l'italiano per concludere la stagione in vetta alla classifica mondiale. "Naturalmente, tutti i giocatori sono fisicamente esausti perché è la fine della stagione" ha sottolineato Pioline. Dopo essersi infortunato alla caviglia a fine settembre al torneo di Tokyo, Alcaraz aveva scelto di saltare il Masters di Shanghai. Sinner invece è stato costretto al ritiro al terzo turno del 1000 cinese. Con le Finals di Torino (9-16 novembre), seguite dalle finali di Coppa Davis (18-23 novembre a Bologna), il calendario di fine stagione è "chiaramente fitto, ma siamo fiduciosi", ha insistito Pioline. Al momento gli unici che hanno rinunciato al torneo parigino sono il britannico Jack Draper e lo statunitense Frances Tiafoe. Incerta la partecipazione di Novak Djokovic, che ha avuto qualche problema fisico durante il torneo di Shanghai, Ma "sarebbe meraviglioso" se il sette volte vincitore del torneo "fosse della partita". Dopo quasi 40 anni a Bercy l'ultimo Masters 1000 della stagione si svolgerà per la prima volta nel nord-ovest di Parigi, alla Défense Arena.