Manovra: anche nel 2025 'Sport Bonus' per erogazioni liberali

Torna anche nel 2025, ma solo per soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, il cosiddetto 'Sport Bonus'. Lo prevede uno degli emendamenti dei relatori alla manovra. Per il credito di imposta è fissato il limite complessivo di 10 milioni di euro. Il credito di imposta, introdotto con la legge di bilancio per il 2019, è pari al 65 % dell'importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.