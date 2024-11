MALAGÒ: "INNO DI MAMELI COLONNA SONORA DEL TENNIS MONDIALE"

"L'Italia vince per il secondo anno consecutivo e per la terza volta nella storia la Coppa Davis. L'inno di Mameli è sempre di più la colonna sonora del tennis mondiale". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, si è complimentato su X con Sinner e compagni dopo il trionfo in Coppa Davis. "L'ennesima perla di un 2024 sensazionale, un grande successo che arriva a pochi giorni dalla vittoria della Nazionale femminile: diventiamo la quinta Nazione di sempre a centrare l'accoppiata Coppa Davis e Billie Jean King Cup nello stesso anno - ha aggiunto -. Ovazione per i nostri campioni Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Lorenzo Musetti, Jannik Sinner e Andrea Vavassori capitati da Filippo Volandri. Complimenti alla Federazione Tennis e Padel e al presidente Binaghi".