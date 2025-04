Lotta, Europei: Aurora Russo bronzo nei 59 kg

Si è appena conclusa la quarta giornata dei Campionati Europei di lotta, in scena a Bratislava. Per la nazionale italiana è arrivata una prestigiosa medaglia di bronzo nella libera femminile grazie ad Aurora Russo! A soli 21 anni ecco un altro grande traguardo per l'azzurra, già campionessa europea e mondiale a livello junior, nonché atleta olimpica. Oggi Aurora ha fatto una grande impresa ed ha conquistato la sua prima medaglia senior in una competizione di tale livello! Sconfitta ieri dalla nuova vicecampionessa di categoria, oggi la lottatrice torinese è ripartita dai ripescaggi e ha ingranato la marcia e ha subito battuto la moldava Mariana Cherdivara dopo un incontro equilibrato concluso 2-2, con il vantaggio dell'ultimo punto per l'azzurra. Approdata in finale per il bronzo, ha affrontato la forte azera Alyona Kolesnik, oro europeo l'anno scorso, alla quale però non ha lasciato scampo, chiudendo con un netto 3-1 la sfida valida per il terzo gradino del podio nella categoria dei 59 kg. Una grande medaglia per la 21enne italiana. "Sono emozionatissima, la prima medaglia a livello senior, l'ho sognata tanto, ci ho sperato tanto e finalmente è arrivata. È un'emozione unica", ha dichiarato Aurora Russo.