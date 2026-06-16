Lorenzo Musetti ancora in dubbio per Wimbledon: cosa cambierebbe nel ranking ATP

16 Giu 2026 - 10:45
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Lorenzo Musetti Wimbledon © Getty Images

Lorenzo Musetti Wimbledon © Getty Images

Nell’aggiornamento di ieri del ranking ATP Lorenzo Musetti era 15° con 2315 punti, ma lunedì prossimo l’azzurro potrà eliminare una penalità legata al numero di 500 giocati nella scorsa stagione, incamerando 10 punti e portandosi a 2325, quota che al momento vale virtualmente il 14° posto.

L’azzurro non scarterà punti la prossima settimana, ma dopo l’infortunio rimediato nelle scorse settimane non è ancora certo di disputare il torneo di Wimbledon, terzo torneo Grand Slam della stagione. Lo scorso anno Londra terminò precocemente per il tennista italiano, venendo eliminato al primo turno dal georgiano Basilashvili.

Per questo motivo la mancata partecipazione al torneo londinese non sarebbe un dramma per Musetti, che andrebbe a perdere soltanto 10 punti nel caso in cui dovesse saltare Wimbledon, tornando di nuovo a quota 2315 come ieri, senza quindi precipitare nel ranking ATP.

Qui di seguito una panoramica degli aggiornamenti della classifica: 

Ranking lunedì 15 giugno: 2315 punti, 15° posto.

Ranking lunedì 22 giugno: 2325 punti, 14° posto virtuale.

Ranking in caso di mancata partecipazione a Wimbledon: 2315 punti.
 

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