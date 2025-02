Lo sport come leva per il benessere e la crescita del Paese: il Forum Osservatorio Valore Sport 2025 rilancia il dibattito con istituzioni, imprese e stakeholder del settore

LO SPORT FAVORISCE ALTRI STILI DI VITA SANI, MA LA SEDENTARIETÁ CONTINUA A PESARE SUL SISTEMA SANITARIO

Quest’anno, l’Osservatorio ha posto al centro delle analisi e del dibattito il legame tra sport, salute, prevenzione e qualità della vita, analizzando le correlazioni tra sedentarietà e altri stili di vita a rischio – come il consumo di tabacco e alcol e la scarsa aderenza a una dieta equilibrata. Dalle elaborazioni emerge come le persone fisicamente attive hanno una propensione al fumo inferiore del -12% rispetto ai sedentari, al consumo abituale di alcol inferiore del -2%, al consumo abituale di frutta e verdura del +42% e di carni bianche del +37%.

La sedentarietà contribuisce all’insorgenza di numerose patologie, tra tumori, malattie cardiovascolari, diabete, ma anche malattie psicologiche e neurodegenerative. Le conseguenze di questa tendenza sono rilevanti non solo in termini di salute pubblica, ma anche dal punto di vista economico: il costo della sedentarietà per il sistema sanitario italiano è stato stimato in 6,7 miliardi di euro.



VERSO UN MODELLO “SPORT IN ALL POLICIES” E “SPORT FOR ALL”

Alla luce di queste evidenze, è stata ribadita la necessità di un approccio integrato alla promozione della cultura del movimento, ispirato al modello “Sport in All Policies”, che vede la pratica sportiva come un fattore trasversale da integrare nelle politiche del Paese. “Come Osservatorio, portiamo avanti con forza il principio guida di “Sport in All Policies”: lo sport è un ambito altamente interdisciplinare, che incide sulla salute pubblica, sull’educazione, sull’integrazione sociale, sullo sviluppo economico, sull’attrattività turistica e sulla proiezione internazionale del Paese, solo per citare alcune delle principali direttrici di impatto che rappresentano responsabilità e competenze di (almeno) 13 degli attuali Ministeri”, ha dichiarato Valerio De Molli, Managing Partner e CEO di The European House – Ambrosetti. “Allo stesso modo, è fondamentale che la promozione dell’attività fisica segua un secondo principio, quello di “Sport for All”: le politiche sportive devono far sì che la pratica sia accessibile a chiunque, senza distinzioni di età, genere, provenienza, estrazione sociale e condizione socioeconomica, a maggior ragione da quando lo sport è entrato ufficialmente nella Costituzione Italiana”.